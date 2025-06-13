İran’da bir kritik kayıp daha: Ali Şemhani İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail’in İran’a yönelik sürdürdüğü yoğun hava saldırıları, Tahran’ın siyasi ve askeri yapısında bir başka kayba yol açtı. İran devlet medyası, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin eski Genel Sekreteri Ali Şemhani’nin saldırılarda öldüğünü açıkladı.

İran devlet haber ağı IRINN, Shamkhani’nin ölümünü “suikast” olarak nitelendirerek, “Ali Şemhani’nin öldürüldüğü doğrulandı” açıklamasını yaptı.

Uzun yıllar İran’ın güvenlik stratejilerinde etkili rol oynayan ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in önemli danışmanlarından biri olarak bilinen Şemhani, yaklaşık on yıl boyunca Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevini yürütmüştü.

Şemhani, özellikle Batı başkentlerinde ve diplomatik çevrelerde tanınan bir figürdü.

Şemhani’nin ölümüyle birlikte, İsrail’in İran’ın karar alma mekanizmalarına doğrudan darbe vurduğu değerlendirmeleri yapılmaya başlandı.

İran ordusu kritik kayıplar verdi

Önceki saatlerde yaşanan saldırılara ilişkin duyurulan gelişmelerde İran ordusünun en üst düzey yetkilisi olan Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin de hayatını kaybettiği duyurulmuştu.