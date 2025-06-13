İran ordusunda iki en üst düzey kayıp! Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Selami öldü

İsrail'in İran’a yönelik son saldırıları, iki ülke arasındaki gerilimi kritik bir eşiğe taşıdı. İran devlet televizyonu, İsrail’in düzenlediği saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülke savunmasının "başrolleri" öldü

Açıklamaya göre, İsrail güçleri doğrudan İran ordusunun en üst düzey isimlerini hedef aldı. Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin, düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği bildirildi. Bakıri, İran’ın askeri yapılanmasında ve bölgesel stratejisinde etkili bir figür olarak biliniyordu.

İsrail'in saldırılarının bir diğer hedefi ise başkent Tahran’da bulunan Devrim Muhafızları Ordusu merkez üssü oldu. Saldırıda, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami’nin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Selami, rejime bağlı en önemli askeri figürlerden biri olarak tanınıyordu.

Aynı zamanda İran'ın nükleer programının kalbi olan Natanz'daki zenginleştirme tesisinin de İsrail tarafından hedef alındığı belirtildi. Saldırılara ilişkin İran yönetiminden resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Bu gelişmeler, Tahran ile Tel Aviv arasında uzun süredir devam eden gerilimin doğrudan çatışma boyutuna taşındığına işaret ediyor. Üst düzey iki komutanın ölümü, İran'ın nasıl bir misillemede bulunacağı sorusunu da beraberinde getiriyor.