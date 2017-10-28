ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C
  • Dünya
  • İspanyol basını: Ayaklanma!

İspanyol basını: Ayaklanma!

Katalan parlamentosunun dün tek taraflı bağımsızlık ilanını "ayaklanma" olarak gören İspanyol basını, Madrid hükümetinin bölgesel yönetimi görevden almasına destek verdi.

İspanyol basını: Ayaklanma!
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

İspanyol basını, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanını "ayaklanma" olarak gördü.

El Pais, "Katalonya parlamentosu demokrasiye darbe vuruyor. Devlet, ayaklanmayı boğuyor"; El Mundo, "Ayaklanmayı durdurmak için anayasal müdahale. 55 günlük 155. madde"; ABC, "İspanya darbenin başını kopartıyor. Bakanlar Kurulu, Katalonya yerel hükümetini feshedip, 21 Aralık'ta Katalonya'da erken seçim açıkladı"; La Razon, "İsyan karşısında yasa. Hükümet, Katalan parlamentosunun yasa dışı bağımsızlık ilanı sonrasında 155. maddeyi yürürlüğe soktu"; La Vanguardia, "Rajoy, 21 Aralık'ta seçime gitmek için Katalonya yerel hükümetine müdahale etti. Bundan sonra söz Katalanların" başlıklarını attı.

Diğer taraftan Katalonya'da ayrılıkçıları destekleyen gazetelerden El Punt Avui "Merhaba Cumhuriyet"; Diari, "Bağımsızlık, feshedilme ve seçim"; Ara ise "Cumhuriyet ilan edildi Katalan hükümeti feshedildi" başlıklarını kullandı.

Katalonya'ya yaptırımlar yürürlüğe girdiKatalonya'ya yaptırımlar yürürlüğe girdi

Katalonya'nın bağımsızlık ilanına tepkilerKatalonya'nın bağımsızlık ilanına tepkiler

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.