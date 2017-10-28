İspanyol basını: Ayaklanma!
Katalan parlamentosunun dün tek taraflı bağımsızlık ilanını "ayaklanma" olarak gören İspanyol basını, Madrid hükümetinin bölgesel yönetimi görevden almasına destek verdi.
İspanyol basını, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanını "ayaklanma" olarak gördü.
El Pais, "Katalonya parlamentosu demokrasiye darbe vuruyor. Devlet, ayaklanmayı boğuyor"; El Mundo, "Ayaklanmayı durdurmak için anayasal müdahale. 55 günlük 155. madde"; ABC, "İspanya darbenin başını kopartıyor. Bakanlar Kurulu, Katalonya yerel hükümetini feshedip, 21 Aralık'ta Katalonya'da erken seçim açıkladı"; La Razon, "İsyan karşısında yasa. Hükümet, Katalan parlamentosunun yasa dışı bağımsızlık ilanı sonrasında 155. maddeyi yürürlüğe soktu"; La Vanguardia, "Rajoy, 21 Aralık'ta seçime gitmek için Katalonya yerel hükümetine müdahale etti. Bundan sonra söz Katalanların" başlıklarını attı.
Diğer taraftan Katalonya'da ayrılıkçıları destekleyen gazetelerden El Punt Avui "Merhaba Cumhuriyet"; Diari, "Bağımsızlık, feshedilme ve seçim"; Ara ise "Cumhuriyet ilan edildi Katalan hükümeti feshedildi" başlıklarını kullandı.
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Kaynak: AA