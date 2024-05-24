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Moskova'daki katliam sonra yakalananların sayısı 20'yi geçti

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, Moskova'daki terör saldırısının ardından başlatılan soruşturmada gözaltı sayısının 20'yi geçtiğini açıkladı.

AA
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik ve İstihbarat Servisleri Başkanlar Konseyinin toplantısında konuştu.

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Bortnikov, Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına değindi. Bortnikov, "Soruşturma devam ediyor ancak Ukrayna askeri istihbaratının bu saldırıyla doğrudan bağlantılı olduğunu şimdiden söylemek mümkün." dedi.

'Suça karışanlar cezadan kaçamayacak'

Saldırıya karışanları tespit etmeyi sürdürdüklerini belirten Bortnikov, "Saldırının failleri ve suç ortakları dahil 20'den fazla kişi yakalandı. İşlenen suçun tüm detayları tespit edilecek, suça karışanlar cezadan kaçamayacak." ifadelerini kullandı.

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Bortnikov, bu terör saldırısıyla aynı zamanda BDT ülkeleri arasındaki ilişkilerin bozulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Moskova'daki 144 kişi öldürülmüştü

Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyadaki paylaşımlarda saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü. Terör saldırısında 144 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 12 kişinin tutuklandığı bildirilmişti.