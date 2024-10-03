OECD Bölgesi'nde enflasyon Türkiye'nin etkisiyle yüzde 4,7'ye indi
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye'de ağustos ayında enflasyonda yıllık bazda yaşanan hızlı düşüşün etkisiyle, bölgede enflasyonun gerilediğini açıkladı.
OECD'nin Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı rapora göre, bölgede temmuz ayında yüzde 5,4 olan tüketici fiyatları, ağustos ayında yüzde 4,7 seviyesine indi.
Enflasyon 38 OECD ülkesinin 24'ünde düşüş yaşandığını açıkladı.
Türkiye hariç tutulduğunda, OECD bölgesindeki enflasyonun Temmuz ayındaki yüzde 3,0'dan ağustos ayında yüzde 2,7'ye düşerek daha ılımlı bir şekilde azaldığı tahmin edildi.
Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 5,5'ten yüzde 5,2'ye indi.
Enerji fiyatlarında bir önceki ay yüzde 3,3 olan artış, ağustos ayında yerini yüzde 0,1 düşüşe bıraktı.
Gıda fiyat artış hızı da yüzde 4,3'ten yüzde 3,7'ye indi.