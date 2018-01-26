Sinirlioğlu, BMGK'de Zeytin Dalı Harekatı'nı anlattı

26 Ocak 2018

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Operasyon ile DEAŞ'ın sızmasına ve PKK/PYD/YPG saldırılarına karşı sınır güvenliğinin sağlanması, Afrin'deki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve sivillerin terör belasından kurtarılması amaçlanıyor" dedi.

Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin sorunu dahil Ortadoğu'daki gelişmelerin görüşüldüğü toplantıda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığını yürüten Türkiye'yi temsilen yaptığı konuşmada, Filistin halkının yıllardır süregelen İsrail işgali nedeniyle yerlerinden edildiğine, vazgeçilemez ve meşru haklarından mahrum bırakıldığına dikkati çekti.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Sinirlioğlu, Türkiye'nin bu ülkedeki krize siyasi çözüm bulunması konusunda çabalarını sürdürdüğünü hatırlattı.

BM liderliğindeki Cenevre sürecinin Suriye'deki krize kalıcı bir siyasi çözüm bulma çabalarının merkezi olduğunu dile getiren Sinirlioğlu, Astana ve Soçi'deki görüşmelerin Cenevre sürecini "destekleyici ve tamamlayıcı" platformlar olduğu vurgusunu yaptı.

Terörü bitirme ve Suriye'yi istikrara kavuşturma hedeflerine ulaşılmasının yalnızca çok boyutlu, uzun vadeli bir stratejiyle mümkün olduğunu belirten Sinirlioğlu, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlığını sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütüldüğünü anlatan Sinirlioğlu, operasyonlarda teröristler, saklandıkları yerler, silahları, araçlar ve teçhizatlarının hedef alındığını kaydetti. Sinirlioğlu, operasyonda sivilleri korumaya yönelik bütün önlemlerin de alındığını vurguladı.

"Operasyon ile DEAŞ'ın sızmasına ve PKK/PYD/YPG saldırılarına karşı sınır güvenliğinin sağlanması, Afrin'deki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve sivillerin terör belasından kurtarılması amaçlanıyor" değerlendirmesinde bulunan Sinirlioğlu, Türkiye'nin ulusal güvenliğini korurken uluslararası hukuka uygun gerekli önlemleri almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

STK'lardan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Kaynak: AA