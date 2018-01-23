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STK'lardan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 16 Sivil Toplum Örgütü (STK) adına açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, "Harekat meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur" dedi.
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