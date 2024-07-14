Tarih tekerrür edecek mi? Trump'a suikast akıllara Reagan'ı getirdi!

ABD Başkanlığı için geçen seçimde Demokrat Joe Biden karşısında kaybederek Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçi Donald Trump, 5 Kasım 2024’te rövanşı almak için çaba gösteriyor.

Donald Trump dün bu kapsamda Pennsylvania eyaletine bağlı Butler bölgesinde bir mitingde konuşma yapıyordu. Trump’ın çevrede toplanan kalabalığa hitabı, konuştuğu platforma hayli uzak mesafedeki bir binanın çatısına konuşlanan bir saldırganın kurşunlarıyla kesildi.

Trump kulağından vuruldu ve ABD tarihine geçen bu suikasttan kılpayı kurtuldu. FBI saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

Bu suikast teşebbüsünün ardından başta ABD olmak üzere tüm dünyada “Trump’a yönelik bu saldırı ABD seçimlerini nasıl etkileyecek” sorusunu gündeme taşıdı.

ABD uzmanları suikast teşebbüsünün “ABD siyaseti karanlık ve tehlikeli bir aşamaya giriyor”, “Kurşun yağmuru ABD’nin güvenlik yanılsamasını yerle bir etti” gibi yorumlar yapıyor. Analistler bu saldırının ABD Başkanlık Seçimleri üzerinde mutlak etkisi olacağı fikrinde birleşiyor.

Suikasttan kurutlan Reagan ezip geçmişti

Tarihte benzer bir örnek 1984 yılında yaşanmıştı. 1981 yılında başkan seçilen Hollywood aktörü Ronald Reagan, yemin ettikten yaklaşık iki ay sonra 30 Mart’ta silahlı saldırıya uğramıştı. Reagan, Washington DC'de bulunan Washington Hilton'daki bir konuşmadan sonra limuzinine dönerken John Hinckley Jr. tarafından vurularak yaralandı.

Bu suikast girişimi tüm dünyada şok etkisi yaratırken, Başkan Reagan, üç yıl sonra gerçekleşen ABD Başkanlık Seçimleri’nde ABD tarihinin en büyük seçim zaferlerinden birine imza atarak ikinci kez başkan seçilmişti.

Eski Demokrat Başkan Yardımcısı Walter Mondale’yı ezip geçen Reagan, Minnesota ve DC dışında 49 eyaleti kazanmıştı. Reagan Seçiciler Kurulu üyesi 525 temsilcinin oyunu almış, Mondale ise sadece 13 oy alabilmişti.