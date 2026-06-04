Ukrayna: Savaşta hayatını kaybeden çocuk sayısı 707'ye ulaştı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaş nedeniyle hayatını kaybeden çocukları andıklarını belirterek, "Rusya, tam kapsamlı işgalin başlangıcından bu yana en az 707 Ukraynalı çocuğu öldürdü." ifadesini kullandı.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hayatını kaybeden çocukları andıklarını belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:
"Rusya, tam kapsamlı işgalin başlangıcından bu yana en az 707 Ukraynalı çocuğu öldürdü. Her ölüm, geleceği elinden alınmış bir çocuk demektir. Rusya bu suçlardan sorumlu tutulmalıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA