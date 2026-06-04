Ukrayna: Savaşta hayatını kaybeden çocuk sayısı 707'ye ulaştı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hayatını kaybeden çocukları andıklarını belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rusya, tam kapsamlı işgalin başlangıcından bu yana en az 707 Ukraynalı çocuğu öldürdü. Her ölüm, geleceği elinden alınmış bir çocuk demektir. Rusya bu suçlardan sorumlu tutulmalıdır."