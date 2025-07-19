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2025-YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı: İşte görüntüleme ekranı ve detaylar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının ÖSYM'nin sürpriz kararıyla bugün açıklanmasının ardından 2025-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı. Peki, adaylar cevap kağıtlarına nasıl erişebilecek? İşte 2025-YKS cevap kağıdı sorgulama ekranı...

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2025-YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı: İşte görüntüleme ekranı ve detaylar
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Milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçları bugün açıklandı.

Öte yandan, 2025-YKS cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığı duyuruldu.

Cevap kağıdına nasıl erişilebilecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı 2025-YKS cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açtı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 21 Haziran'daki 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'daki 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru yanıtları ile değerlendirme sonuçlarını adaylar görüntüleyebilecek.

Adaylar, cevap kağıtlarını "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

Cevap kağıdı sorgulama ekranı

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" bölümünü seçebilecek. Bu ekranda sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsüne, yaptıkları işaretlemelere, bu işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunarak elde edilen yanıtlarına ve soruların doğru cevaplarına ulaşabilecek.

Ayrıca, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yer aldığı formdaki soru numaralarına tıklandığında her bir soru için ayrı bir pencere açılacak. Bu pencerede sorunun kökü, cevap seçenekleri, doğru yanıt ve adayın soruya verdiği cevap ayrıntılı şekilde görüntülenebilecek.

Aynı sayfada adaylar, testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da görebiliyor.

2025-YKS CEVAP KAĞIDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Kaynak: HABER MERKEZİ