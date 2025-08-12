  1. Dünya Gazetesi
YÖK'ten veri sızıntısı iddialarına yanıt geldi!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ve veri merkeziyle ilgili gündeme gelen sızıntı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. YÖK tarafından yapılan açıklamada, 'Herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir' ifadeleri kullanıldı. Sahte diploma ve e-imzada sahtecilik olaylarının gündeme bomba gibi düşmesinin ardından, veri sızıntısı iddiaları ortaya atılmıştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ve veri merkezi ile ilgili veri sızıntısı iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, YÖKSİS ve veri merkezinin güvende olduğu kaydedildi.

"Bildirilen bir açık söz konusu değil"

YÖK, veri merkezlerinin düzenli olarak kontrol edildiği ve bir açığın söz konusu olmadığını kaydetti:

“Yükseköğretim Kurulumuzda düzenli olarak yapmakta olduğumuz kontroller neticesinde YÖKSİS’te herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kurumumuz bilişim sisteminde bir sızıntı olduğuna dair tarafımıza şu ana dek bildirilen bir açık söz konusu değildir.

Ayrıca veri merkezimiz ve sistemlerimiz her ay düzenli olarak sistem taramasından geçirilmektedir. Veri güvenliği konusu kurumumuzda büyük bir önemle ele alınmakta, verilerin korunması için her türlü tedbir sağlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır.

Kamuoyunun dikkatine sunarız.”

Sahte diploma ve e-imzada sahtecilik olayları sonrası veri sızıntısı iddiaları gündeme gelmişti.

