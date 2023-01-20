2023 borç yapılandırma paketi: KYK borçları paket kapsamına alınacak mı?

Yeni bir borç yapılandırma paketi geliyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi olarak nitelendirilen paket kapsamında, vergi ve SGK borçlarının yapılandırılacağı bildirildi.

2023 BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NE ZAMAN GELECEK?

2023 borç yapılandırma paketi, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısında masaya yatırılacak. Kabine sonrası Erdoğan'ın paketin ayrıntılarına ilişkin konuşması bekleniyor.

Borç yapılandırma paketinin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.

2023 BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Yapılandırma paketine göre 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.

KYK BORÇLARI YAPILANDIRMA PAKETİ KAPSAMINDA MI?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları ödeme aşamasında olanlar için faizler silinmişti. Ancak KYK borçları vergi dairelerine devredilenler bu düzenlemeden faydalanmamıştı. Meclisin gündemine gelen yapılandırma ile bu borçlar da kapmasama girecek.