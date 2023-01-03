2023 memur zammı belli oldu
2023 memur maaş zammı belli oldu. Memur zamlarını belirleyen Aralık ayı enflasyonu açıklandı.
Milyonlarca memur 2023 zammı için gözünü Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevirmişti. Son dakika habere göre, enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
2023 MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU
Memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,5 zam almaya hak kazandı.
MEMUR ZAMMI SENARYOLARI
Memurlar için refah payı sonrası yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zam durumları belirlendi.
Şu anki maaş: 9 bin 105 TL
Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL
Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL
Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL
Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazninatı gibi ödemleer dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.
MEMUR ZAMMI SENARYOLARI
Memurlar için refah payı sonrası yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zam durumları belirlendi.
Şu anki maaş: 9 bin 105 TL
Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL
Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL
Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL
Memur (Üniversite mezunu):
Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)
Yüzde 20 zam: 11 bin 648 TL
Yüzde 30 zam: 12 bin 691 TL
Yüzde 40 zam: 13 bin 589 TL
Öğretmen:
Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TL
Yüzde 30 zam: 15 bin 958 TL
Yüzde 40 zam: 17 bin 186 TL
Profesör:
Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 31 bin 180 TL
Yüzde 30 zam: 33 bin 779 TL
Yüzde 40 zam: 36 bin 377
Polis Memuru:
Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)
Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL
Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL
Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL
Uzman Doktor:
Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 22 bin 623 TL
Yüzde 30 zam: 24 bin 508 TL
Yüzde 40 zam: 26 bin 394 TL
Hemşire (Üniversite mezunu):
Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)
Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TL
Yüzde 30 zam: 15 bin 376 TL
Yüzde 40 zam: 16 bin 559 TL
Genel Müdür:
Şu anki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 35 bin 770 TL
Yüzde 30 zam: 38 bin 751 TL
Yüzde 40 zam: 41 bin 732 TL
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu):
Şu anki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)
Yüzde 20 zam: 19 bin 17
Yüzde 30 zam: 20 bin 602
Yüzde 40 zam: 22 bin 187
Avukat:
Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 18 bin 582
Yüzde 30 zam: 20 bin 130
Yüzde 40 zam: 21 bin 679
Mühendis:
Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)
Yüzde 20 zam: 19 bin 446
Yüzde 30 zam: 21 bin 66
Yüzde 40 zam: 22 bin 687
Teknisyen (Lise mezunu):
Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)
Yüzde 20 zam: 12 bin 120 TL
Yüzde 30 zam: 13 bin 130 TL
Yüzde 40 zam: 14 bin 140 TL
Vaiz:
Şu anki maaş 12 bin 752 (Dereec 1/4)
Yüzde 20 maaş: 15 bin 302
Yüzde 30 maaş: 16 bin 577
Yüzde 40 maaş: 17 bin 852
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.
REFAH PAYI GÜNDEMDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.
Bu kapsamda ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor.