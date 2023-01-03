Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Memur ve emekliye ek zam verilecek

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkıyla emekli aylıklarına yapılacak zam oranları kesinleşti. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,2 oldu. Altı aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programına katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

– Enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz ilk büyük gerileme işaretiyle güne başladık. 2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık.

– Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz, bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır.

– Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlilerin maaş artış oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır. Tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.

"Sözleşmeli personelimizin kadrolarına düzenleme yapıyoruz"

– Sözleşmeliye kadro, ek gösterge ile kamu çalışanlarımıza katkı sağlamıştık. Bu kapsamda 4C’den 4B’ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin kadrolarına düzenleme yapıyoruz. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak.

– Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma imkanları da bulunacak. Yurtdışında eğitim, yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Sözleşmenin feshedilmesi halinde tazminat ödenmemesi durumu son bulacak. Sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir.