Memur ve emekli zammını belirleyen Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonlarca memur ve emekli 2023 zammı için gözünü Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevirmişti. Son dakika habere göre, Aralık ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,5 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,4 zam alacak.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

MEMUR ZAMMI SENARYOLARI

Memurlar için refah payı sonrası yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zam durumları belirlendi.

Şu anki maaş: 9 bin 105 TL

Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL

Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL

Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL

EMEKLİ ZAMMI SENARYOLARI

En düşük memur emeklisi aylığı

Şu anki maaş: 6 bin 78 TL

Yüzde 20 zam: 7 bin 293 TL

Yüzde 30 zam: 7 bin 901 TL

Yüzde 40 zam: 8 bin 509 TL

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da yeni yılda artırılması bekleniyor. Bu rakam henüz belirlenmedi.

Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazninatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TÜFE'nin yüzde 2,61 artmasını beklediklerini belirtmişti. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceğini hesaplamıştı.

REFAH PAYI GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.

Bu kapsamda ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor.

ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2022 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 72,31, yurt içi üretici fiyatları yüzde 128,47 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,18 yükselirken, Yİ-ÜFE yüzde 0,24 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 oldu.

Yıllık enflasyon, son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon Nisan 2022'de yüzde 69,97 seviyesinde gerçekleşmişti.

Aylık enflasyonda da son 16 ayın en düşük seviyesi kaydedildi. Aylık enflasyon, Eylül 2021'yüzde 1,25 olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, Aralık 2022'de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,24 azalırken Aralık 2021'e göre yüzde 97,72, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 128,47 arttı.

Sanayinin 4 sektörünün Aralık 2022'deki yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 122,92, imalatta yüzde 78,66, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 284,99, su temininde yüzde 130,34 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,94, imalatta yüzde 2,29, su temininde yüzde 9,44 artış olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında ise yüzde 11,78 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 70,91, dayanıklı tüketim malında yüzde 78,57, dayanıksız tüketim malında yüzde 101,63, enerjide yüzde 224,67 ve sermaye malında yüzde 65,16 yükseliş oldu.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 1,66, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,20, dayanıksız tüketim malında yüzde 4,56, sermaye malında yüzde 2,36 artış gerçekleşirken enerjide yüzde 10,63 azalış hesaplandı.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık en düşük artış yüzde 33,10 ile ana metaller, yüzde 49,70 ile metal cevherleri, yüzde 54,97 ile bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 284,99, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 180,52, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 173,20 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 3 alt sektör daha düşük, 26 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık en yüksek azalış yüzde 12,49 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 11,78 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 2,88 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 23,52, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 9,44, içecekler yüzde 7 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.