Memur maaş zamları belli oldu! Memur-Sen ve Kamu-Sen'den "ek zam" talebi

Memur maaş zamlarını belirleyen enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,5 zam almaya hak kazandı.

MEMUR-SEN'DEN EK ZAM TALEBİ

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı enflasyon oranını yüzde 1,18, yıllık enflasyon oranını ise yüzde 64,27 olarak açıkladığını anımsattı.

"Enflasyon farkı yüzde 7,84 ve kamu görevlileri/emeklilerinin maaş/ücretlerine yüzde 8 toplu sözleşme artışıyla beraber yansıyacak oran, yüzde 16,47 olarak belli oldu." ifadelerini kullanan Yalçın, 2022'de küresel ekonomik krizin yansımasıyla oluşan enflasyonist durumdan kamu görevlilerini korumak için maaş ve ücretlere toplam yüzde 87 artış yapıldığını, gelir vergisi muafiyeti, sözleşmeliye kadro ve ek gösterge düzenlemesi gibi çalışma hayatına yönelik birçok önemli adımın atıldığını hatırlattı.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansımasıdır. Asgari ücrete oran/tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir. 2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek 'ek zam' olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla, yüzde 16,47 artışa ilave yapılacak 'ek zam', kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır."

BİR AÇIKLAMA DA KAMU-SEN'DEN

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonun aralık ayında yüzde 1,18 arttığını ve 2022'nin tamamı için yüzde 64,27 olduğunu anımsattı. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 2022'nin ikinci altı ayında TÜFE'nin yüzde 15,4 olarak hesaplandığın belirten Kahveci, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşlarına yüzde 7 zam yapılmıştı. Buna göre, memur maaşları geçen altı ayda verilen yüzde 7 zam düşüldüğünde resmi olarak yüzde 8,4 eridi. Böylece memur ve emeklilere ocak ayında yüzde 8,4 enflasyon farkı ortaya çıktı. Memur ve emekli maaşlarına ocak ayında yapılacak yüzde 8 artışla birlikte enflasyon farkı da eklendiğinde yalnızca yüzde 16,4 zam yapılması söz konusu oldu. Bilindiği üzere asgari ücrete yüzde 55, devletin tahsil edeceği vergi, ceza ve harçlara yüzde 122 zam yapılmıştı. Memurlarımızın harcamaları ve ödediği vergiler bu oranda artarken, memur maaşlarına altı ay için yüzde 8 zam yapılması hakkaniyetli olmaz."

"MEMURLAR DESTEK BEKLİYOR"

Enflasyon farkının bir zam olmadığını, eriyen maaşların altı ay öncesi yapılması gereken zammın gecikmiş bir telafisi olduğunu ifade eden Kahveci, şöyle devam etti:

"Bu ekonomik şartlar altında bu maaşlar, hakkaniyet, adalet ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyor. Birçok kesim için destekler getirildi, memurlar da kendileri için bir destek bekliyor. Bu nedenle memur maaşlarına ek zam yapılarak geçmiş zararların telafi edilmesi, enflasyon farkının maaşlara aylık olarak yansıtılarak yıl içinde reel olarak erimesinin önüne geçilmesi ve refah payı verilerek maaşların reel olarak artmasının sağlanması zorunlu hale gelmiştir. Bu enflasyon rakamları karşısında 2023 yılı zamlarının yeni ekonomik gerçekler ışığında belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur. Bunu sağlamanın yolu memurlara ve emeklilere gerçek anlamda maaş artışı getirecek ek zam ve refah payı talebimizin hayat bulmasından geçmektedir."