78 yıllık aile şirketi tarihinde ilk kez bir marketini kapatıyor

ABD’de bölgesel ve ulusal market zincirleri, artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle mağaza ağlarını yeniden gözden geçiriyor. Kârlılığı düşen veya kira sözleşmesi sona eren mağazalar, çoğu zaman kapatma ya da elden çıkarma yoluna gidiliyor. Bu tür kararlar, özellikle uzun yıllardır aynı mağazadan alışveriş yapan müşteriler için hayal kırıklığı yaratıyor.

Gelirler kısmi bir toparlanma gösterdi

Market sektörü, Covid-19 pandemisi sonrasında ciddi bir maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı. Küresel ölçekte faaliyet gösteren pazar araştırması ve sektör analiz şirketi IBISWorld verilerine göre ABD'de ev içi gıda enflasyonu 2022’de yüzde 11,4, 2023’te ise yüzde 5 arttı.

Buna karşın sektör gelirleri 2022’de yalnızca yüzde 0,5 artabildi; 2023 ve 2024’te ise 2021 seviyelerinin altına geriledi. Gelirler ancak 2025’te kısmi bir toparlanma gösterebildi.

Kepengi indirdi, lokasyonu Kroger’a sattı

Bu tablo yalnızca tek bir şirketle sınırlı değil. Batı Sacramento merkezli Raley’s Companies, kira süresi dolan iki marketini 2026 başında kapatma kararı aldı. Güney Kaliforniya merkezli Gelson’s ise Carlsbad’daki marketini kapatarak lokasyonu Kroger’a sattı. Kroger, bu mağazayı Ralph’s markası altında yeniden açmayı planlıyor.

Tasfiye satışları başladı

78 yıllık aile şirketi Cosentino’s Food Stores, tarihinde ilk kez bir mağazasını kapatıyor. Şirket, Kansas eyaletinin Overland Park kentindeki Price Chopper mağazasını, 28 Ocak’ta başlayan tasfiye satışlarının ardından Şubat 2026’da kapatacağını duyurdu. Bu mağaza, zincirin ilk mağaza kapatma kararı olarak kayıtlara geçecek.

Şirket, kapanmanın gerekçesine ilişkin net bir açıklama yapmazken, 2026 yılında Kansas City bölgesine 40 milyon dolarlık yatırım planladığını da açıkladı. Bu yatırımın yeni mağazalar ve mevcut şubelerin yenilenmesini kapsayacağı belirtildi.

Çalışanlara diğer şubeler için iş teklifi

Cosentino’s, kapanacak mağazada çalışan personele bölgedeki diğer mağazalarda iş teklif edileceğini duyurdu. Şirket yönetimi, çalışanların bu geçiş sürecinde destekleneceğini vurguladı. Cosentino ailesi adına konuşan John Cosentino, yaklaşık 80 yıldır müşteriler ve yerel topluluklarla güçlü bağlar kurduklarını ifade etti.

4 markanın 35 şubesi var

Cosentino’s Food Stores bugün 24 Price Chopper, 3 Sun Fresh, 3 Cosentino’s Market ve 2 Apple Market şubesi işletiyor. Tarihindeki ilk kapanma kararı, şirketin büyüme ve yeniden yapılanma sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.