97 yıllık mobilya devi kapanıyor: 300 çalışan işsiz kalacak

Almanya’nın köklü mobilya şirketlerinden Flamme Küchen + Möbel, neredeyse bir asra yaklaşan tarihinin ardından faaliyetlerine son verme kararı aldı. Üst segment mutfak ve mobilya satışlarıyla tanınan şirketin kapanışı, sektörde ve çalışanlar arasında büyük yankı uyandırdı. Aile şirketi olarak kurulan ve merkezi Bremen’de bulunan Flamme’nin bu kararı, şirketin genel müdürü Tina Flamme tarafından doğrulandı.

Tüm şubeler kapanacak

Halihazırda Berlin, Bremen, Frankfurt, Fürth, Münih yakınlarındaki Kirchheim-Heimstetten ve Hannover’de SofaLoft markasıyla faaliyet gösteren şirket, Almanya genelindeki altı tüm noktasını kapatacak. Kapanış süreci tamamlandığında yaklaşık 300 çalışanın işsiz kalması bekleniyor.

“Zor ama kaçınılmaz bir karar”

Şirket yönetimi, kapanma kararının ekonomik, siyasi ve kişisel etkenlerin birleşiminden kaynaklandığını açıkladı. Genel Müdür Tina Flamme, yoğun değerlendirmelerin ardından ticari faaliyetleri ülke genelinde planlı ve düzenli şekilde sonlandırma kararı aldıklarını belirterek, bunun zor ancak kaçınılmaz bir adım olduğunu vurguladı.

Yılda ortalama 3 bin mutfak projesi

Flamme Küchen + Möbel, yıllar boyunca özellikle premium mutfak ve mobilya alanında uzmanlaşmıştı. Şirket yılda ortalama 3 bin mutfak projesi gerçekleştiriyor; satışın yanı sıra danışmanlık, montaj ve finansman hizmetleri de sunuyordu. Bu yönüyle Almanya’da üst segmentte önemli bir marka konumundaydı.

Tasfiye indirimleri başladı

Kapanış sürecinin ilk adımı, Bavyera’daki Fürth şubesinde atıldı. Burada tasfiye indirimleri resmen başladı. Şirket yönetimi, sürecin “hanseatik bir veda” anlayışıyla; yani şeffaf, planlı ve sorumluluk bilinciyle yürütüleceğini açıkladı.