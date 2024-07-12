ABD'de bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı

ABD'nin yatırım bankalarından Citigroup ve Wells Fargo, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Citigroup'un karında yüzde 10 artış

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, Bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 3,2 milyar dolara çıktı. Banka, 2023'ün ikinci çeyreğinde 2,9 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı bu yılın ikinci çeyreğinde 1,52 dolar olarak kayda geçti. Banka, geçen yılın aynı döneminde 1,33 dolar hisse başına kar sağlamıştı.

Bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 20,1 milyar dolara yükseldi. Citigroup, 2023'ün aynı döneminde gelirinin 19,4 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Wells Fargo'nun net karı yüzde 1 azaldı

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalışla 4,91 milyar dolara indi. Banka, 2023'ün aynı çeyreğinde 4,94 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, yılın ikinci çeyreğinde 1,33 dolar oldu. Bankanın hisse başına karı, 2023'ün aynı döneminde 1,25 dolar seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun 2024'ün ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 20,7 milyar dolara çıktı. Banka, 2023'ün aynı döneminde 20,5 milyar dolar gelir elde etmişti.