AK Parti en düşük emekli maaşı için harekete geçti: İlk rakam telaffuz edildi (SSK 4a, Bağkur 4b)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon oranını yüzde 1,64 olarak açıkladı ve milyonları ilgilendiren altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 olarak kesinleşti. SSK (4a) ve Bağkur (4b) emeklisi yüzde 24,73, memur emeklisi (4c) ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 19,31 zam alacak.

En düşük emekli aylığına zam gelecek mi?

Ancak 'en düşük emekli aylığı'nda 'kök maaş' sorunundan ötürü milyonlarca emekli zam alamayabilir. Ocak 2024’ten bu yana 10 bin lira olarak uygulanan 'en düşük emekli maaşı'na yasal düzenleme yapılmazsa yaklaşık 1 milyon emekli bu yüksek enflasyon ortamına rağmen 10 bin lira almaya devam edecek. 2.7 milyon emeklinin zam oranı ise yüzde 24,73’ün altında kalacak.

AK Parti en düşük emekli maaşı için harekete geçti

Ancak AK Parti’nin yaşanan bu mağduriyete yönelik çalışmalar yaptığı öğrenildi. Kulislerine yansıyan son bilgilere göre; AK Parti kurmayları 'en düşük emekli aylığı'nın artırılması için harekete geçti.

Parti yöneticilerinin, bu hafta içinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hazırladıkları çalışmayı sunması bekleniyor. AK Parti çalışmasında 'en düşük emekli maaşı'nın en az 12 bin liraya çıkarılması önerilecek.

En düşük emekli aylığında 'kök maaş' sorunu

‘En düşük emekli aylığı’ Ocak 2024'ten bu yana 10 bin TL olarak uygulanıyor. Kök maaşı örneğin 8 bin lira olan bir emekli de yasa gereği 10 bin lira aylık oluyor. Kök maaşı 8 bin lira olan bir emeklinin eline geçecek para yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin lira olacak.

'En düşük emekli maaşı'na altı aylık enflasyon farkı kadar zam yapılması halinde Temmuz 2024 itibarıyla 'en düşük emekli aylığı' 12 bin 473 liraya yükselecek.

Kök maaş nedir?

Emeklilere kök aylık ve bunun yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. İkisinin toplamı ödenen emekli aylığını ortaya çıkarıyor. Türkiye’de emekli maaşı 10 bin TL’nin altında olan 3,7 milyon kişi bulunuyor. Maaşı 7 bin lira olan bir emeklinin eline, en düşük emekli aylığı 10 bin lira olarak uygulandığı için, 10 bin lira geçiyor.