Armağan Çağlayan'ın enflasyon sorusuna Mahfi Eğilmez'den çarpıcı yanıt

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonlarca çalışan ve emeklinin kaderini belirleyecek haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Haziran enflasyonu 1,64 gelirken, memur ve emekli zammı hesabını netleştiren altı aylık enflasyon verisi ise yüzde 24,73 oldu.

Bu gelişme üzerine ünlü televizyon programcısı ve YouTube yayıncısı Armağan Çağlayan X (Twitter) hesabından ekonomistlere bir soru yöneltti.

Armağan Çağlayan’ın pek çok iktisatçıyı etiketleyerek yaptığı yorum ve yönelttiği soru şu şekilde:

* Hocalarıma bir sorum var. Benim kafam basmadı :) Şimdi bütün ekonomi programı TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına göre yapılıyorsa ve bu açıklanan enflasyon oranları ‘gerçek’ değilse… Uygulanan ekonomi programı hiçbir zaman başarılı olmaz? Benim düz mantığım böyle çalışıyor. Yanlış mı?

Mahfi Eğilmez'den net yanıt

Armağan Çağlayan’ın bu sorusuna eski Hazine Müsteşarı, deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez’den yanıt geldi. Mahfi Hoca, Eğilmez’in sorusuna yönelik “Son derece doğru bir yaklaşım” ifadesini kullanırken şöyle devam etti:

* Eğer enflasyon yüzde 120 ise ve biz onu yüzde 75 olarak açıklayıp enflasyonu düşürecek politika araçlarını yüzde 75'e göre ayarlıyorsak ciddi ve kalıcı bir başarıya ulaşmamız kesinlikle mümkün olmaz.

Eğilmez'den 'baz etkisi' yorumu

Mahfi Eğilmez X (Twitter) hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise baz etkisinin etkisini göstermeye başladığını ifade etti. Eğilmez, “TÜİK enflasyonu yüzde 71,60'a, ENAG e-TÜFE de 113,08'e geriledi. Baz etkisi yavaştan etkisini göstermeye başladı. Asıl etki Temmuz, Ağustos ve Eylül'de görülecek” dedi.