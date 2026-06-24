Beyaz eşya sektöründe ihracat ve üretimde çift haneli düşüş

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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) açıkladığı veriler, 2026 yılının ilk beş ayında sektörde hem iç talepte hem de dış pazarlarda yavaşlamanın sürdüğünü ortaya koydu

Ocak-mayıs döneminde iç satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 4 milyon 54 bin 692 adede geriledi. Aynı dönemde ihracat yüzde 20 düşüşle 6 milyon 938 bin 790 adet oldu.

İç talep ve ihracattaki gerilemeye paralel olarak üretim yüzde 17 azalarak 10 milyon 835 bin 306 adede inerken, toplam satışlar da yüzde 15 düşüşle 10 milyon 993 bin 482 adet olarak gerçekleşti.

Mayısta ihracat yüzde 29 geriledi

Mayıs ayı verileri de sektördeki zayıf görünümün sürdüğüne işaret etti. İç satışlar yüzde 1 artışla 852 bin 837 adede yükselirken, ihracat yüzde 29 düşüşle 1 milyon 276 bin 833 adede geriledi.

Mayısta üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 azalarak 1 milyon 814 bin 866 adet olurken, toplam satışlar yüzde 19 düşüşle 2 milyon 129 bin 670 adet seviyesinde gerçekleşti.

"İhracattaki daralma belirleyici olmaya devam ediyor"

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Şengül, sektörün genel görünümüne ilişkin değerlendirmesinde, iç pazardaki görece dirençli görünüme rağmen ihracattaki zayıflığın sektör performansını belirlemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Şengül, "Genel tablo, iç pazarda dirençli görünüm korunurken, ihracat tarafındaki daralmanın sektör performansı üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.