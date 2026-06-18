Bisiklet ve e-skuter kullanıcıları dikkat: Kuralları ihlal edenlere ağır cezalar var

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Özellikle yazlık bölgeler ve büyükşehirlerde yaygınlaşan bisiklet, elektrikli bisiklet ve e-skuterler için trafik kuralları motorlu araçlardan farklı işlemiyor. Trafik ekipleri, hız sınırlarını aşan, yasak alanlarda seyreden veya birden fazla kişiyle kullanılan araçlara idari para cezası uygulayabiliyor.

Alkollü kullanım ise en ağır yaptırımların başında geliyor. Hususi otomobil dışındaki araçları 0,20 promilin üzerinde alkollü kullananlara ilk ihlalde 25 bin lira, ikinci ihlalde 50 bin lira, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin liraya kadar para cezası uygulanabiliyor.

Ehliyete 6 ay ile 5 yıl arasında el konulabiliyor

Alkollü araç kullanımında sürücünün ehliyeti ilk ihlalde 6 ay, ikinci ihlalde 2 yıl, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 5 yıl süreyle geri alınabiliyor. Ehliyetin yeniden alınabilmesi için para cezalarının ödenmesi ve ilgili eğitim veya değerlendirme süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

İki yıl süreyle ehliyeti geri alınan sürücüler "Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi"ne katılmak zorundayken, beş yıl süreyle ehliyetine el konulanlar psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçiyor.

Bisiklette ehliyet tartışması

NTV'de yer alan habere göre uzmanlar, yalnızca insan gücüyle çalışan klasik bisikletlerde ehliyet zorunluluğu bulunmadığını hatırlatırken, alkollü kullanım halinde ehliyete el konulup konulamayacağı konusunda uygulamada farklılıklar yaşanabildiğine dikkat çekiyor. Bu tür durumlarda sürücülerin hukuki yollara başvurabildiği belirtiliyor.