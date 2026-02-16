Borç yükü altındaki e-ticaret devine 150 milyon sterlinlik can suyu

İngiltere merkezli e-ticaret devi Very Group, finansal yapısını güçlendirmek için kritik bir adım attı. ABD’li özel sermaye şirketi Carlyle, borç yüküyle gündemde olan şirkete 150 milyon sterlinlik sermaye desteği sağladı.

Carlyle borcu sermayeye dönüştürdü

Carlyle, Very Group’un bazı borçlarını özkaynağa çevirerek şirkete 150 milyon sterlinlik sermaye aktarımı gerçekleştirdi. Bu adım, kapsamlı bir anlaşmanın parçası olarak hayata geçirildi.

Şirketin finansal yapısını yeniden düzenleyen anlaşma, Very’nin mevcut borç baskısını azaltmayı ve bilançoyu daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Kredi vadeleri 2029 ve 2030’a uzatıldı

Moda, elektronik ve oyuncak devi Very’nin önemli finansman kalemlerinde de düzenlemeye gidildi. İngiltere’deki menkul kıymetleştirme (securitisation) tesisi Şubat 2029’a kadar uzatıldı. 150 milyon sterlinlik döner kredi limiti (revolving credit facility) 2030’a kadar yenilendi.

Barclay ailesinin çöküşü

Very Group, daha önce Barclay Kardeşler’in iş imparatorluğunun parçasıydı. Ancak finansal sorunların derinleşmesiyle birlikte Carlyle ve Abu Dabi merkezli medya şirketi IMI, geçen yıl kasım ayında şirketin kontrolünü devraldı.

Barclay ailesi ise şu anda kreditörler tarafından açılan iflas başvurularıyla karşı karşıya.

Carlyle, daha önce Very’nin ana kurumsal kreditörü konumundaydı. Geçen yıl şirketin kontrolünü ele geçirerek doğrudan sahip konumuna geçti.

IMI de büyük kreditörlerden biri oldu

Abu Dabi merkezli International Media Investments (IMI) de anlaşma kapsamında Very’nin önemli kreditörlerinden biri haline geldi.

IMI, daha önce The Telegraph gazete grubunu satın alma girişimiyle gündeme gelmiş ancak bu girişim başarısız olmuştu. Carlyle ve IMI’nin ortaklığı, Very’nin yeni sahiplik yapısını oluşturdu.