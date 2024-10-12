Cevdet Yılmaz'dan kredi kartı eleştirilerine yanıt: Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu yasa tasarısına göre 100 bin liranın üzerinde limiti olan kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu için yılda 750 lira katkı payı alınacak. Ayrıca tapu işlemleri ve araç devirlerinde de yeni ücretler getiriliyor. Tasarıyla bazı drone ve saatler de ÖTV kapsamına alınacak.

İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katkı payına yönelik eleştirilere değindi.

Yılmaz, ekonomi ile teknolojiyle, her alandaki başarılarla ülkeyi geleceğe hem daha müreffeh hem daha güvenli taşımak durumunda olduklarının altını çizdi.

'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'

Yılmaz, Savunma Sanayii Destekleme Fonu için katılma payı alınmasına ilişkin düzenlemeyi içeren teklifin TBMM'ye sunulmasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kapsamda Meclis'imize bir paket teklif edilmiş durumda. Özellikle Savunma Sanayii Fonu'na destek amaçlı bir paket. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek. Bu son pakette ortaya konan tüm unsurlar savunma sanayiini güçlendirmeye dönük olarak bu alandaki çalışmalarımıza tahsis edilecek. Çelik Kubbe projemizden diğer kritik teknolojilere kadar bu alandaki varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Bölgemizde yaşananlar son 20 yılda bu alanda yaptıklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar doğru kararlar verildiğini göstermektedir. Burada bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak değil Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak ortaya koyduğu sağlam irade, savunma sanayiinde bizi taşıdığı bu nokta için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

Yılmaz, haksız eleştirilere ve örtülü sabotaj girişimlerine rağmen attıkları bu adımların ne kadar mühim, ülke açısından ne kadar stratejik hamleler olduğunu etraflarına baktıklarında daha iyi anladıklarını ifade ederek, "Birileri ısrarla kabul etmek istemese de caydırıcılığını artırmak, Türkiye için bir tercih değil mecburiyettir. Şayet 85 milyon olarak vatanımızda gönül huzuruyla yaşamak istiyorsak ekonomide, ticarette, savunmada, teknolojide, inovasyonda güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor." dedi.

İhracat rakamlarına değindi

Son 22 yılda Türkiye'nin dolar bazında milli gelirinin yaklaşık 5 katına çıktığını vurgulayan Yılmaz, 2023'te kişi başına düşen gelirin 13 bin 243 dolara ulaştığını belirtti. Bu yıl ise milli gelirde 1,3 trilyon dolar, kişi başına gelirde ise 15 bin doların aşılacağını söyledi.

Yılmaz, ihracatın da önemli bir gelişim kaydettiğini belirterek, 22 yıl önce 36 milyar dolar olan ihracatın bugün 261 milyar doların üzerine çıktığını dile getirdi. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası çevrelerdeki ekonomik algısının da olumlu yönde değiştiğini ifade etti.

İnovaLİG programının önemine de değinen Yılmaz, inovasyon kültürünün Türk iş dünyasında giderek kökleştiğini ve bu alanda yapılan başvuruların her yıl arttığını kaydetti. 2014 yılında 460 başvuruyla başlayan İnovaLİG Programı'na bu yıl 2 bin 302 firmanın başvurduğunu belirtti. Geçen yıl ise ilk kez 2 bin sınırının aşıldığını hatırlatarak, gelecek yıl bu sayının 2 bin 500’ü geçmesini hedeflediklerini ifade etti.

Son olarak, Yılmaz, Türk ihracatçılarının ve inovasyonla katkı sağlayan firmaların Türkiye’nin ekonomik kalkınmasındaki rolüne vurgu yaptı. Ekonomik hedeflere ulaşmada yenilikçi teknolojilerin önemine dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki ilerlemesini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti. Yılmaz, "Farklı alandaki yüksek teknoloji yatırımlarına 30 milyar dolar tutarında destek sağlamayı hedefliyoruz" dedi.