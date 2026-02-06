Coca-Cola 80 yıllık klasik içecek serisini piyasadan çekiyor

İçecek sektöründe teknoloji, lojistik ve tüketici alışkanlıkları son on yıllarda köklü biçimde değişti. Bu dönüşüm, bir zamanlar Amerikan mutfaklarının vazgeçilmezi olan bazı ürünlerin giderek gözden düşmesine yol açtı. Coca-Cola da bu değişime ayak uydurarak, yaklaşık 80 yıldır raflarda yer alan klasik bir ürün grubunu piyasadan çekmeye hazırlanıyor.

Meyve suyu konsantreleri, özellikle 1940’lı yıllarda pratik saklama ve kolay nakliye ihtiyacıyla geliştirildi. Dondurulmuş konsantre portakal suyu, II. Dünya Savaşı döneminde askeri ihtiyaçlar için Florida’da icat edildi ve uzun yıllar boyunca evlerde yaygın olarak tüketildi. Ancak 1980’lerden itibaren konsantreden üretilmeyen portakal sularının popülerlik kazanmasıyla bu ürünlerin pazar payı daralmaya başladı.

Stoklar tükenene kadar satılacak

Coca-Cola’nın köklü markalarından Minute Maid, bugüne kadar frambuazlı, pembe ve lime aromalı limonatalar dahil olmak üzere farklı tatlarda dondurulmuş konsantre içecekler üretmeye devam etti. Ancak şirket, tüketici talebindeki düşüşü gerekçe göstererek bu ürün grubunu sonlandırma kararı aldı. Coca-Cola tarafından yapılan açıklamaya göre Minute Maid’in dondurulmuş konserve portakal suyu ve limonataları, 2026’nın ilk çeyreğinde Kuzey Amerika pazarında üretimden kalkacak; mağazalardaki stoklar ise tükenene kadar satılacak.

Değişen damak zevklerinin sonucu

Şirket yetkilileri, meyve suyu kategorisinin genel olarak büyümeye devam ettiğini, ancak tüketicilerin daha çok taze veya konsantre edilmemiş ürünlere yöneldiğini belirtiyor. Bu nedenle Coca-Cola, portföyünü tüketici beklentileriyle daha uyumlu ürünlere odaklayarak sadeleştirmeyi hedefliyor. Karar, maliyet ve operasyonel verimlilik kadar değişen damak zevklerinin de bir sonucu olarak görülüyor.

Uzun raf ömrü sayesinde sanayi için avantaj

ABD’de ev içi tüketimde gerileme yaşansa da, meyve suyu konsantreleri küresel ölçekte önemini koruyor. Konsantreler, gıda ve içecek üreticileri tarafından yaygın biçimde kullanılıyor ve uzun raf ömrü sayesinde sanayi için avantaj sağlıyor. Küresel meyve suyu konsantresi pazarının önümüzdeki 10 yılda istikrarlı biçimde büyümesi bekleniyor; özellikle Kuzey Amerika, güçlü altyapısı ve tarımsal kaynaklarıyla pazarın yaklaşık üçte birini elinde tutuyor.