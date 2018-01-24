Davos'ta Trump tartışması

24 Ocak 2018

Dünya Ekonomik Forumu tarafından "Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" ana temasıyla düzenlenen Davos Zirvesi’nin ikinci gününe ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili tartışmalar damga vurdu.

Günün ilk konuşmalarından birini yapan ABD Hazine Bakanı Stephen Mnuchin, Davos’un bugüne kadarki en kalabalık ABD heyetini ağırladığını belirterek konuşmasına başladı.

Trump yönetiminin ilk yılındaki en büyük başarının vergi reform ve vergi kesintileri olduğunu belirten Mnuchin, bu reformun ABD’ye trilyonlarca dolar katkı sağlayacağını ifade etti. ABD’li bakan, birçok şirketin vergi kesintileri nedeniyle çok olumlu tepki verdiğini belirterek, “Durumdan çok memnunuz. ABD iş dünyasının tepkisi umduğumuzun çok daha ötesine geçti” diye konuştu.

ABD’de yüzde 3 büyüme hedefine bağlı kaldıklarını vurgulayan Munchin, bunun sadece ABD ekonomisi için değil dünya ekonomisi için de iyi bir gelişme olacağını kaydetti.

Mnuchin, “Önce Amerika politikanızın Dünya Ekonomik Forumu hedefleriyle uyumlu olduğuna inanıyor musunuz?” sorusunu, “Buradaki asıl hedefimiz ortaklarımızla görüş alışverişinde bulunmak. Bu, dünyanın en büyük ekonomisi için önemli” diyerek yanıtladı.

ABD Ticaret Bakanı: Birçok ülke uygulamada korumacı

Oturumda konuşan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise, ABD’deki yeni vergi reformunun küresel ekonomi açısından bir engel olacağı görüşünü reddederek, “ABD daha önce rekabetçi olmayan bir modele sahipti. Şimdi ise çok daha rekabetçi bir modelle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Birçok ülkenin söylemsel olarak serbest ticareti sahiplendiğini ancak uygulamada korumacı olduklarını kaydeden Ross, ABD’nin diğer ülkelerin attığı adaletsiz adımlara yanıt vereceğini söyledi. Ross, önümüzdeki dönemde Çin'e karşı ticaret konusunda bazı ciddi adımlar atacaklarını ifade etti.

Davos Zirvesi başladı

Trump zirvenin kapanış konuşmasını yapacak

18 yıl sonra Davos’a katılan ilk ABD Başkanı olan Trump’ın yarın zirvenin kapanışında yapacağı konuşmanın odağında, tartışmalı “Önce Amerika” politikası olması bekleniyor. ABD'nin korumacı ekonomi ve ticaret politikaları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Trump'ın konuşmasının nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

Trump, Davos’ta farklı ülkelerden hükümet temsilcileri ve iş insanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Beyaz Saray Başekonomisti Gary Cohn, görüşmelerde ABD’ye yapılacak yatırımların da gündemde olacağını belirterek “Dünyanın Amerika’ya yatırım yapmasını ve çalışkan Amerikalılar için yeni istihdam alanları yaratmasını istiyoruz” dedi.

Trump karşıtlarından protesto

Öte yandan zirveye ev sahipliği yapan İsviçre’nin bazı bölgelerinde dün akşam Trump karşıtı gösteriler düzenlendi. Zürih’te yaklaşık 2 bin kişi Trump’ın ziyaretini protesto ederken, Cenevre, Lozan ve Fribourg’da da protestolar vardı.

Zirvenin düzenlediği Davos kasabasında da, gösterilerin yasaklanmasına rağmen küçük bir grup güvenlik kordonunu aşarak Trump karşıtı sloganlar attı.

Davos’ta bugün konuşma yapacak isimler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni de bulunuyor.

Trump'ın katılacağı Davos, devlerin kapışmasına sahne olacak!