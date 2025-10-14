Dünyaca ünlü markalarla çalışan tekstil devi battı! Tasfiye süreci başladı
İstanbul’da ve Barcelona’da şubeleri bulunan, dünyaca ünlü markalarla çalışan 3F Tekstil iflas etti. Şirket, 2024 yılında konkordatoya başvurmuş ve bir yıllık iflas koruma sürecine girmişti. Ancak bu süreçte borçlarını ödeyemeyen ve mali olarak toparlanamayan şirket için iflas kararı verildi.
Mango, Zara, Bershka, LC Waikiki, Next, Resort gibi ünlü markalarla çalışan tekstil şirketi 3F Tekstil iflas etti.
2024 yılında mali yapılanma için konkordato sürecine giren şirkete bir yıllık iflas koruma süreci verilmişti. Ancak bu süreçte borçlarını ödeyemeyen şirketin iflasına karar verilerek, konkordato komiser heyetinin görevi de sona erdirildi.
Tasfiye sürecine girdi
Tedbir kararı kaldırılırken, İstanbul ve Barcelona'da şubeleri bulunan tekstil devi için tasfiye süreci başlamış oldu.
Tekstil sektöründe konkordato dalgası
Son dönemde tekstil sektöründe ciddi bir konkordato dalgası görülürken, artan işçi maliyetleri ve düşen karlılık, büyük tekstil firmalarının da konkordato sürecine girmesine sebep oluyor. Borçlarını ödemek için bu yola giren birçok şirket ise ekonomik darboğazdan çıkamayarak iflas ediyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, 2025’in ilk 8 ayında, kapanan şirket sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 11,1 artarken kurulan şirket sayısı ise yüzde 0,6 azaldı. Yine aynı dönemde 17 bin 977 şirket tasfiyeye girdi.