Dünyaca ünlü markalarla çalışan tekstil devi battı! Tasfiye süreci başladı

Mango, Zara, Bershka, LC Waikiki, Next, Resort gibi ünlü markalarla çalışan tekstil şirketi 3F Tekstil iflas etti.

2024 yılında mali yapılanma için konkordato sürecine giren şirkete bir yıllık iflas koruma süreci verilmişti. Ancak bu süreçte borçlarını ödeyemeyen şirketin iflasına karar verilerek, konkordato komiser heyetinin görevi de sona erdirildi.

Tasfiye sürecine girdi

Tedbir kararı kaldırılırken, İstanbul ve Barcelona'da şubeleri bulunan tekstil devi için tasfiye süreci başlamış oldu.

Tekstil sektöründe konkordato dalgası

Son dönemde tekstil sektöründe ciddi bir konkordato dalgası görülürken, artan işçi maliyetleri ve düşen karlılık, büyük tekstil firmalarının da konkordato sürecine girmesine sebep oluyor. Borçlarını ödemek için bu yola giren birçok şirket ise ekonomik darboğazdan çıkamayarak iflas ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, 2025’in ilk 8 ayında, kapanan şirket sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 11,1 artarken kurulan şirket sayısı ise yüzde 0,6 azaldı. Yine aynı dönemde 17 bin 977 şirket tasfiyeye girdi.