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Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu

Son dakika gelişmesi... Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi zammı belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramlarında alacağı yeni emekli ikramiyesi tutarını açıkladı.

Haber Merkezi
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Son dakika gelişmesi...

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikişer bin lira ödeme yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...

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