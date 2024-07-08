Emekliye refah payı verilecek mi, emeklinin zam farkı kapatılacak mı? Muhammet Bayram yanıtladı

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) rakamlarına göre altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak belirlendi. Bu fark SSK (4a) ve Bağkur (4b) emeklilerinin maaşlarına temmuz ayında yansıtılacak. Memur emeklileri (4c) ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 10 zam alacak. Ayrıca 2024’ün ilk altı ayı için yüzde 15’i geçen enflasyon farkı (yüzde 9,3) ile birlikte memur ve memur emeklisinin toplam zammı yüzde 19,31 olacak.

Milyonlarca emekli yılın ikinci yarısı için memur ve memur aleyhine gelişen zam eşitsizliğinin çözülüp çözülmeyeceğini merak ediyor? Ayrıca emekliye geçmiş yıllarda olduğu gibi refah payı verilecek mi?

Memur emeklilerinin zammı yükseltilecek mi?

Ekonomist Muhammet Bayram, Mynet’e milyonlarca emeklinin yanıtını merak ettiği sorulara yanıt verdi. Bayram memur emeklileri için eşitleme yapılmayacağını, memur maaşına geçmiş dönemde verilen seyyanen zammın piyasada ücret dengesizliğini ortaya çıkardığını kaydederek şunları söyledi:

* Daha önceki dönemlerde SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı memur emekli maaş zammı oranına eşitlenmiş ve buna ek bir miktar refah payı artışı olmuştu. Ancak bu dönem memur emeklisi için eşitleme yapılmadı. Herkesin hak ettiği oran neyse o tutarın alındığını gördük. Memurlar için bir artış zaten beklemiyorduk. Memura seyyanen zam ile piyasada ücret dengesizliği ortaya çıkmaya başlamıştı. Seyyanen zam ile en düşük memur maaşı şu anda 40 bin TL’ler seviyesinde bulunuyor.

‘Refah payı bekliyorum, çünkü…’

Asıl dengelenmesi gereken tarafın emekliler ve en düşük emekli aylığı olduğunu ifade eden Muhammet Bayram şöyle devam etti:

* Öncelikle her dönemde olduğu gibi bu dönemde de bir refah payı artışı bekliyorum. Zaten yapılacak son yüksek oransal zamlar olacak bu. Çünkü enflasyon düşüşe girdi. Şu anda 6 aylık enflasyon yüzde 24,73, Merkez Bankası’nın öngörüsüne göre ise sene sonu enflasyon tahmini 38-42’ler seviyesinde. Yılın ikinci yarısı için emekli ve memur zammının yüzde 15’ler seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz”.

Refah payı Temmuz’a yetişmese bile…

TBMM’nin Temmuz’un üçüncü haftasına kadar açık olacağını anımsatan Bayram, “Refah payı ve ek zam için bir kanun düzenlemesi gerekiyor. Ama Temmuz’un üçüncü haftasına kadar Meclis çalışacak. Şu an Torba Yasa için birçok madde görüşülüyor. Ancak ek zamların yetişmediği dönemler oldu daha önce. Kanun düzenlemeleri yapılıp ek ödemeler yapıldı. Bunun mümkünatı var” değerlendirmesinde bulundu

En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar?

En düşük memur emekli maaşı 14. bin 40 liradan 17 bin 586 liraya, en düşük memur maaşı 32 bin 860 liradan 39 bin 205 liraya ve bekâr memurun 30 bin 372 lira olan maaşı da 36 bin 236 lira seviyesine yükseldi.