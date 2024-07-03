EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2024: En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar? En düşük memur aylığı kaç TL?

Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Haziran enflasyonuyla birlikte memur ve emekli zam oranları belli oldu. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklisinin maaş zammı ise farklı hesaplanıyor.

Memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 24,73 artış sağlandı.

En düşük memur emekli aylığı kaç lira?

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 177 liraya, en düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 587 liraya yükseldi.