Erzurum'u hizmetlerle, yatırımlarla buluşturduk

Bakan Varank, Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi bitişiğindeki yeni miting alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Varank, 20 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ülkede taş üstüne taş koymak için mücadele verdiklerini anlattı.

Şehirleri, ilçeleri, hatta köyleri hizmetlerle buluşturmak için büyük gayret gösterdiklerini belirten Varank, şöyle konuştu:

"Erzurum'u da hizmetlerle, yatırımlarla buluşturduk. Bugün de 12,5 milyar liralık yatırımın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Sizin huzurlarınıza her geldiğimizde elimiz dolu geldik. Çünkü biz şuna inanıyoruz. İstanbul'da, Trabzon'da ne varsa Erzurum'da da onun olması lazım. İşte onun için bu şehre hizmet ettik, bu şehri gerçekten kalkındırdık. 20 yılda Erzurum'un nerden nereye geldiğini en iyi bizim değerli hemşehrilerimiz biliyor. İnşallah 2023 yılında bizim bu yolculuğa devam etmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızı, o Cumhurbaşkanlığı koltuğuna bir kez daha oturtmamız lazım. Bunu yapmaya hazır mısınız? Dadaşlar bizim arkamızda aynı sizin bugün durduğunuz gibi durursa, Dadaşlar bizim arkamızda dimdik durursa, Allah'ın izniyle bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz."

Bakan Varank, geleceğe yatırım yaptıklarını kaydederek, "Biz diyoruz ki Türkiye üreten bir ülke olsun. Onun için kendi otomobilini üretsin. Togg'un projesini başlattık ve seri üretim bandından indirdik. O Togg'un renklerinden birisini ne yaptık, Oltu rengini beğendiniz mi? İşte bu ülkeyi yatırımla, üretimle, istihdamla, ihracatla kalkındırmaya devam edeceğiz. Çünkü bu millet her şeyin en iyisine layık. Bu millet her şeyin en güzelini hak ediyor. Sizlere hizmet edeceğiz, yeter ki arkamızda durun. 'Bir, olalım, beraber olalım, hep birlikte Türkiye olalım' diyorum" ifadelerini kullandı.