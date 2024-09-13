Financial Times duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırım çekmek için Wall Street devleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine yatırımcıları geri çekmek amacıyla 23 Eylül’de New York'ta önemli bir toplantıya ev sahipliği yapması bekleniyor.

İngiltere merkezli Financial Times’ın haberine göre; Erdoğan, Wall Street bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs’ın da aralarında bulunduğu, Fortune 100 listesinde yer alan 20 büyük ABD şirketinin üst düzey yöneticileriyle bir yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek.

Türkiye ve ABD iş dünyası buluşması

Toplantının organizatörü Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve konuya yakın kaynaklar, Erdoğan ve Türk heyetinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı döneme denk gelen toplantılarda, Amerikan iş dünyasının önde gelen isimlerini Türkiye'ye yatırım yapmaya teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Planlanan bu dört önemli etkinlik, Türkiye'nin küresel piyasalarla ilişkilerini güçlendirmeye yönelik önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

Wall Street devleri katılıyor

TAİK'in Financial Times’a verdiği bilgiye göre, toplantıya katılacak şirketler arasında dünyanın önde gelen finans kurumları da bulunuyor.

Özellikle Wall Street bankalarından JPMorgan ve Goldman Sachs’ın üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı bu zirvede, Türkiye'nin ekonomik potansiyelini yeniden gündeme taşıma hedefi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu etkinliklerde ABD’li iş dünyasının önde gelen temsilcilerini Türkiye'deki yatırım fırsatları konusunda bilgilendirerek, ülke piyasalarına yeniden çekmeyi planlıyor.