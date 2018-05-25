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Fitch: TL'deki zayıflık Türkiye'nin notunu etkileyebilir

Fitch Ülke Notları Yöneticisi McCormack, devam eden TL zayıflığının Türkiye'nin notunu etkileyebileceğini belirtti.

Fitch: TL'deki zayıflık Türkiye'nin notunu etkileyebilir
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, TL'de devam eden zayıflığın Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

Fitch Ülke Notları Yöneticisi McCormack, devam eden TL zayıflığının Türkiye'nin notunu etkileyebileceğini kaydetti. McCormack, Türkiye'de gelecek ay bir faiz artışının daha muhtemel olduğunu söyledi.

Bu hafta yapılan ilk uyarıda Fitch, Türkiye'de söylemin politika çerçevesi için riski artırdığını belirtmişti.

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