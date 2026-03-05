Körfez’de petrol krizi derinleşiyor: Irak üretimi kesti, sırada Kuveyt var

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim küresel enerji piyasasında yeni bir aşamaya girdi. Hürmüz Boğazı’nın tanker trafiğine büyük ölçüde kapanması, Körfez ülkelerinde petrol depolama kapasitesinin hızla dolmasına yol açtı. İhracat yapılamadığı için üretici ülkeler petrol üretimini kısmaya başlıyor.

İlk büyük adım Irak’tan geldi. Ülke, üç büyük petrol sahasında üretimi azaltarak günlük üretimde ciddi bir düşüşe gitti. Bu gelişme, İran merkezli çatışmanın küresel enerji altyapısını doğrudan etkilemeye başladığını gösteriyor.

Domino etkisi: 1,5 milyon varil petrol risk altında

Uzmanlara göre Körfez’deki üretim kesintileri domino etkisi yaratabilir. Irak’ın günlük üretiminde 2 milyon varilden fazla kayıp yaşandığı belirtiliyor. Petrol trader’ları önümüzdeki birkaç gün içinde 1,5 milyon varil daha üretimin risk altında olduğunu tahmin ediyor.

Irak’ın ardından Kuveyt’in de üretimi azaltması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin ise yaklaşık beş gün içinde benzer bir depolama kriziyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Kriz iki haftadan fazla sürerse dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Suudi Arabistan bile üretimi kısmak zorunda kalabilir. Bu senaryo gerçekleşirse küresel petrol piyasasında çok daha büyük bir arz şoku yaşanabilir.

Küresel arzın yüzde 5’i tehlikede

JPMorgan analistlerine göre kısa vadede 3 milyon varil günlük üretim risk altında bulunuyor. Eğer kriz iki ila üç hafta boyunca devam ederse bu rakam 5 milyon varile kadar çıkabilir.

Bu miktar küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 5’ine denk geliyor. Böyle bir kesinti, 1990’daki Irak’ın Kuveyt’i işgalinden bu yana görülen en büyük arz şoklarından biri olabilir.

Yeniden üretime geçmek zaman alıyor

Körfez ülkeleri petrol üretimini tamamen sürdüremiyor çünkü ihraç edilemeyen petrol depolarda birikiyor. Karadaki depolama tankları dolduğunda üretim durdurulmak zorunda kalıyor.

Petrol kuyularını kapatmak ise basit bir işlem değil. Özellikle Irak’taki eski petrol sahalarında uzun süreli kapatmalar rezervuar yapısına zarar verebiliyor ve yeniden üretime geçmek zaman alabiliyor.

Bu nedenle petrol fiyatları yüksek olsa da henüz 100 dolar seviyesine ulaşmış değil. Piyasalar krizin kısa sürebileceğini fiyatlamaya devam ediyor.

ABD eskort teklif etti

ABD yönetimi tanker taşımacılığını yeniden başlatmak için bölgeye deniz eskortu ve sigorta desteği teklif etti. Ancak uygulamanın ne zaman başlayacağı konusunda net bir takvim bulunmuyor.

Denizcilik sektörü temsilcileri ise bu planın yeterli olmayabileceğini düşünüyor. İran’ın füze, drone ve deniz mayını kapasitesi nedeniyle sigorta şirketlerinin savaş riskini karşılamakta isteksiz olduğu belirtiliyor.

Kritik 72 saat

Uzmanlara göre önümüzdeki 72 saat petrol piyasası için belirleyici olacak. Kuveyt’in üretimi düşürmesi halinde küresel petrol arzındaki kayıp hızla büyüyebilir.

Bu durumda Suudi Arabistan’ın depolama kapasitesi son tampon görevi görecek. Eğer kriz uzarsa, petrol piyasası artık siyasi açıklamalara değil fiziksel sınırlamalara göre hareket edecek.