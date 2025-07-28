Kuru çay fiyatlarına yeni artış: Raflara yansıdı

ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 3,5 zam yaptı. Artış bugünden itibaren raflarda geçerli oldu. Haziran ortasındaki yüzde 15’lik artışın ardından temmuz ayında da fiyatlar yukarı yönlü güncellendi.

Bloomberg HT'nin haberine göre haziran ortasında yapılan yüzde 15’lik zammın ardından gelen bu artışın gerekçesi olarak yaş çay alım fiyatındaki yükselişin yanı sıra işçilik ve işletme maliyetlerindeki artış gösterildi.

Sektör temsilcileri, Temmuz ayında yapılan yüzde 3,5’lik artışın ardından ağustos ve sonraki aylarda da benzer oranlarda fiyat artışlarının devam edebileceğini, bu eğilimin yıl sonuna kadar sürebileceğini belirtiyor.