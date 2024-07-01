Mehmet Şimşek'in asgari ücret açıklamasına Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan jet yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Bloomberg HT yayınında önemli mesajlar verdi. “Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı” sorusu milyonlarca çalışan tarafından merak edilirken, Bakan Şimşek konuya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Bakan Şimşek “Gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırıldığında Türkiye'de asgari ücret düşük değil ama geçim sıkıntısı elbette var” dedi.

Mehmet Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “Bu konunun istismarı popülizm içeriyor, popülizmin Türkiye'yi nerelere getirdiğini gördük. Asgari ücretin vergi dışında bırakılmasının maliyeti 670 milyar TL. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak.”

Özgür Demirtaş'tan yanıt geldi

Mehmet Şimşek’in bu açıklamasına Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan jet yanıt geldi. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından Şimşek’in sözlerinin paylaşıldığı bir mesajı alıntılayarak “Hayır, düşüktür” şeklinde cevap verdi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücret artışının enflasyon artışına yol açacağını fakat buna karşın Temmuz’da asgari ücrete zam yapılması gerektiğini belirtmişti.

Daha önce pek çok kez Türkiye’nin tasarruf yapması gerektiğini yineleyen Prof. Dr. Demirtaş, tasarrufta önceliğin dar gelirli, işçi, memur ve çiftçi olmaması gerektiğini vurgulamıştı.

Özgür Demirtaş, X (Twitter) paylaşımlarında pek çok kez asgari ücrete zam çağrısı yapmıştı.