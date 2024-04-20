Mehmet Şimşek'in 'locals' kelimesi tartışma yaratırken, ekonomistler tepkileri 'abartı' buldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD’de Dünya Bankası/Uluslararası Para Fonu (IMF) Bahar Toplantıları kapsamında Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda Türkiye ekonomisine ilişkin konuştu.

Konuşmasını İngilizce yapan Şimşek, yabancı yatırımcıların Orta Vadeli Programa yönelik artık kuşku duymadığını söyledikten sonra Türk vatandaşlarını enflasyonun düşeceğine ikna etmeleri gerektiğini belirtirken ‘locals’ sözcüğünü kullandı.

Anadolu Ajansı, konuya ilişkin haberinde Bakan Şimşek’in sözlerini “Türk varlıklarına çok güçlü bir ilgi var. Halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor” çevirisiyle aktardı.

Mesleki jargona ait bir kullanım

Ekonomist Uğur Gürses, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda “Şimşek'in 'locals' sözüne takılmamak gerekiyor; mesleki bir jargona ait bir söz” ifadesini kullandı.

Gürses açıklamasına şöyle devam etti: “Uluslararası yatırım analistlerinin yine uluslararası yatırımcılara yazdıkları raporlarda yerleşik ve yerleşik olmayan mali yatırımcıları tanımlamakta sıkça kullandıkları bir söz.”

Asıl sorun 'locals' değil...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti, iktisat uzmanı Prof. Dr. Hakan Kara da X hesabından konuya açıklık getirdi.

‘Locals’ sözcüğünün Google aramalarında arttığını aktaran Prof. Dr. Kara, “Bana göre sosyal medya biraz fazla tepki vermiş” ifadesini kullandı.

Hakan Kara şunları aktardı: “Yurtdışında bir panelde konuşurken, yerleşik vatandaşlar kastedildiği zaman meramını anlatmanın en kolay yolu ‘locals’ kelimesini kullanmaktır.”

Prof. Dr. Kara’ya göre; Şimşek’in konuşmasında sorun teşkil eden konu, Türk vatandaşları dışındakilerin ikna edildiğine yönelik ima.

Kara, “Şu anda yurtdışı yatırımcıların büyük bölümü ikna olmak için yurtiçi yerleşikleri izliyor. Dolayısıyla sonuç alınması için zaten ‘locals’ grubu inandırılması gereken ilk kesimdir” ifadesini kullandı.

Locals ne demek?

Locals kelimesi Türkçede ‘yerel halk’, ‘bölge halkı’ gibi ifadelere karşılık geliyor.