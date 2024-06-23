Piyasaları bu hafta neler bekliyor?
Piyasaları yeni haftada yoğun bir gündem bekliyor. Bu hafta yurt içinde piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Yurt dışında ise ABD'de açıklanacak çekirdek PCE verileri yakından takip edilecek.
Yeni haftada yurt içinde perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı takip edilecek. Piyasa tahminlerine göre, Merkez'in faizi yüzde 50 düzeyinde sabit bırakması bekleniyor.
Yurt dışında ise öncelikle ABD'den gelecek çekirdek PCE verileri yatırımcıların odağında olacak.
Yurt içinde öne çıkan diğer veriler, güven endeksleri, kapasite kullanım oranı, konut fiyatları, yabancı ziyaretçi sayısı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret, hizmet üretici fiyatları, brüt ve net borç stoku olacak.
ABD'de S&P Case Shiller ulusal konut fiyatları, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları, Kansas Fed imalat endeksi, kişisel harcamalar ve gelirler, Chicago PMI, Michigan tüketici güven endeksi, Almanya'da ifo endeksi, GfK tüketici güven endeksi, perakende satışlar, ithal-ihraç fiyatları, işsizlik oranı, Euro Bölgesi'nde güven endeksleri, İngiltere'de GSYH, Japonya'da perakende satışlar, işsizlik oranı, sanayi üretimi, konut başlangıçları, Kanada'da tüketici fiyatları, veri takviminde öncelikli olarak izlenecek.
Biden ve Donald Trump karşı karşıya gelecekler
ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, başkanlık seçimleri öncesi ilk kez karşı karşıya gelecekler. ABD Merkez Bankası (Fed), büyük banka finansmanlarına yönelik yıllık stres testinin 2024 sonuçlarını da yeni haftada açıklayacak.