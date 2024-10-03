Prof. Dr. Hakan Kara enflasyon eğiliminde bozulmayı işaret etti: Kasım ayında faiz indirimi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eylül ayı enflasyon verilerine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Kara, TCMB’nin Eylül ayı verilerine göre enflasyon eğiliminde bir bozulma yaşandığını ve yarın açıklanacak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerinin de bu durumu teyit edeceğini söyledi.

"Faiz indirimi zor görünüyor"

Hakan Kara, faiz politikası açısından da önemli bir öngörüde bulunarak, Kasım ayında yapılacak Merkez Bankası toplantısında faiz indirimi olasılığının zor göründüğünü ifade etti.