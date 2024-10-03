Prof. Dr. Hakan Kara enflasyon eğiliminde bozulmayı işaret etti: Kasım ayında faiz indirimi...
Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre Eylül ayında enflasyon eğiliminde bozulma yaşandığını belirtti. Kara, yarın açıklanacak TÜİK verilerinin bu durumu teyit edeceğini öngörerek, Kasım ayında faiz indiriminin zor göründüğünü vurguladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eylül ayı enflasyon verilerine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.
Kara, TCMB’nin Eylül ayı verilerine göre enflasyon eğiliminde bir bozulma yaşandığını ve yarın açıklanacak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerinin de bu durumu teyit edeceğini söyledi.
"Faiz indirimi zor görünüyor"
Hakan Kara, faiz politikası açısından da önemli bir öngörüde bulunarak, Kasım ayında yapılacak Merkez Bankası toplantısında faiz indirimi olasılığının zor göründüğünü ifade etti.
TCMB’ye göre aylık enflasyon eğiliminde Eylül’de bozulma var. Yarınki TÜİK verisi de bunu teyit edecektir.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) October 3, 2024
Faiz indirimi Kasım’da zor görünüyor.
(Not: Grafik TCMB’nin Plan ve Bütçe Komisyonu sunumundan alınmıştır) pic.twitter.com/igmazDbfxu