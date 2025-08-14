Prof. Dr. Hakan Kara enflasyon raporunu değerlendirdi: İkna edici bulmuyorum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılının üçüncü enflasyon raporuna ilişkin tahminleri paylaştı. Karahan yüzde 24 hedefinin ara hedef olarak korunduğunu, 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerinin sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirlendiğini açıkladı.

2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24'te sabit kalırken tahmin aralıkları 2025 yılı için yüzde 25-29 seviyesinde, 2026 için ise yüzde 13-19 seviyesinde belirlendi.

"Enflasyonda kademeli yavaşlama eğilimi sürüyor"

Karahan sunumunda 2024 yılı Haziran ayından bu yana enflasyondaki düşüşün kesintisiz sürdüğünü belirtilerek, "Enflasyon son üç ayda piyasa beklentilerinden düşük gelse de hizmetteki atalet tahminlerimizin üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. Enflasyon son 3 ayda öngördüğümüz tahmin aralığında gerçekleşti. Enflasyonda kademeli yavaşlama eğiliminin sürdüğünü görüyoruz" dedi.

Ancak enflasyon beklentilerinin tüm sektörlerde gerilediğine işaret eden Karahan'ın aksine ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, verilerin bu argümanı desteklemediğini savundu.

"Bu argümanı ikna edici bulmuyorum"

Sosyal medya hesabından Merkez Bankasının Enflasyon Raporu sunumuna dair ilk izlenimlerini paylaşan Kara, "Ekonomideki yavaşlamanın enflasyonu düşürücü etkisine çok vurgu yapılmış. Yakın dönem verilerine baktığımda bu argümanı tam ikna edici bulmuyorum. Ekonomi yavaşlıyor, ama enflasyonu hedeflere götürecek düzeyde değil" ifadelerini kullandı.

"Merkez, ısrarla önerdiğim şeyi nihayet yaptı"

Kara, Merkez'in enflasyon tahmin aralığına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Merkez Bankası iki yıl önce ısrarla önerdiğim şeyi nihayet yaptı. Nispeten daha makul enflasyon hedefleri koyarak bu hedeflere sadık kalmayı taahhüt etti. Gecikmeli de olsa doğru yönde atılan bir adım."