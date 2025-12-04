Prof. Dr. Hakan Kara son tabloyu paylaştı: TÜİK ve TÜRK-İŞ makası tarihi rekorda!

TÜRK-İŞ kasım ayında mutfak enflasyonunu aylık yüzde 4,98 on iki aylık yüzde 45,07 yıllık ise yüzde 40,27 olarak hesapladı. Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 29 bin 828 TL, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin ise 38 bin 752 TL olduğunu bildirdi.

TÜRK-İŞ’e göre gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) ise 97 bin 159 TL oldu.

TÜİK kasım enflasyonunu yüzde 0,87 açıkladı

TÜİK’e göre de enflasyon, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,74 arttı. Enflasyonda on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 31,07 artış yaşandı.

TÜİK verilerine göre gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan 37 alt grup içinde kasım ayında 8 kalemin fiyatı düştü, 29 kalemin fiyatı ise arttı. Yüzde olarak patates hariç taze sebzelerde 9,52, tavuk etinde 8,64, yumurtada 8,38, taze balıkta 7,07, taze meyvelerde 2,91, makarna çeşitlerinde 2,71, su ve maden suyunda yüzde 1,08, çikolata ve şekerlemelerde 0,69 düşüş kaydedildi. Düşen 8 kalemin TÜFE’deki toplam ağırlığı 8,66 olurken, fiyatı artan 29 kalemin ağırlığının yüzde 16,31 olmasına rağmen gıdada yüzde 0,69 ucuzlamaya işaret eden TÜİK’in verileri tartışma yarattı.

"TÜİK ile TÜRK-İŞ’in gıda enflasyonu hiç bu kadar ayrışmamıştı"

Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara da TÜİK ile TÜRK-İŞ gıda sepetinde makasın açıldığına işaret ederek “TÜRK-İŞ’in sepetindeki gıdanın enflasyonu ile TÜİK’in gıda enflasyonu hiç bu kadar ayrışmamıştı” dedi.

Prof. Dr. Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı tabloda TÜİK ile TÜRK-İŞ verilerinde Ocak 2025’te yaklaşık 4-5 puana işaret eden farkın son iki ayda rekor seviyeye çıktığını ortaya koydu.