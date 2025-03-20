Prof. Dr. Selva Demiralp'ten Merkez'in faiz adımına ilişkin ilk yorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün gözaltına alınması piyasaları sarsarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor” açıklaması yapmıştı. Bu kapsamda Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün takvim dışı toplantı gerçekleştirerek gecelik borç verme faizini yüzde 46'ya çıkardı. Dünya gazetesinde bugün yayınlanan yazısında İBB operasyonunun ekonomik yansımalarını ele alan Prof. Dr. Selva Demiralp, Merkez Bankası'nın faiz adımına ilişkin sosyal medyadan görüşünü paylaştı.
Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, Dünya gazetesinde bugün yayınlanan köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ekonomik maliyetleri ve artan siyasi riskleri ele almıştı.
Prof. Dr. Demiralp yazısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yaşanan gelişmelerin ardından ne yapabileceğine yönelik değerlendirmelerde de bulunmuştu.
Selva Hoca, her toplantıda 250 baz puanlık indirimle yıl sonunda politika faizinin yüzde 30’a çekilmesi yolundaki sene başı beklentisini anımsatarak, “Ancak gerek siyasi risklerin artması, gerekse küresel rüzgarların ters yönde esmeye başlaması bu planları değiştirebilir” yorumu yapmıştı.
Prof. Dr. Demiralp, kur üzerindeki artan baskılar enflasyonist ve finansal riskleri artırdığı için yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 32’nin üzerine çıkma ihtimalinin arttığı düşüncesini paylaşırken, “Bu şartlarda faiz indirimi sürecinin yavaşlaması ve yıl sonu politika faizinin yüzde 35’li seviyelerde kalması muhtemel görünüyor” ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bugün gerçekleştirdiği ara toplantı ile gecelik vadede borç verme faizini 200 baz puan artışla yüzde 44’ten yüzde 46’ya çekti.
Prof. Dr. Selva Demiralp, Merkez’in bu adımını yazısında değindiği riskler bağlamında, “Doğru yönde bir adım olarak” değerlendirdi.