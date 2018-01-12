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Şimşek: İmalat sanayisine odaklanacağız

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye'nin dış ticaret ve cari açığı çok büyük, imalat sanayisine odaklanacağız" dedi.

Şimşek: İmalat sanayisine odaklanacağız
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, büyümenin 2018'de makul seviyede süreceğini söyledi.

"Kapasite kullanım oranları yüksek, yatırım talebi artıyor" diyen Şimşek, KGF'nin başarılı bir uygulama olduğu ve devam edeceğini de belirtti.

Şimşek, "Türkiye'nin dış ticaret ve cari açığı çok büyük, imalat sanayisine odaklanacağız" dedi.

Başbakan Yardımcısı, enflasyondaki artışın geçici olduğunu, kurun enflasyon üzerindeki etkisinin büyük olduğunu kaydetti.

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