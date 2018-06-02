Şimşek'ten Moody's kararına tepki
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin kredi notunu izlemeye aldığını duyuran Moody's'in kararına sıkılaştırma vurgusu yaptığı mesajıyla cevap verdi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin Ba2 seviyesindeki kredi notunu, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye aldığını duyurması üzerine sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
We r addressing market concerns through credible policy actions;— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 2 Haziran 2018
-tightened & simplified monetary policy
-introduced macro prudential measures
-working on strengthening the policy mix further (e.g. tightening fiscal policy via spending cuts)
-speed up reforms post elections. https://t.co/ipG2Yn8tqg
Şimşek sıkılaştırma vurgusu yaptığı mesajda piyasalarla ilgili atılan adımları paylaştı. Financial Times'ın ilgili haberini alıntılayarak İngilizce bir paylaşım yapan Şimşek Moody's'e şu sözlerle yanıt verdi:
"Güvenilir politika eylemleriyle piyasaların endişelerine dönük tavır alıyoruz"
- Sıkılaştırılmış ve sadeleştirilmiş para politikası
- Makro-ihtiyati önlemlerin uygulanması
- Politika karışımının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar (harcama kesintileri yoluyla maliye politikasının sıkılaştırılması)
- Seçim sonrası reformların hızlandırılması
Moody's Türkiye'nin kredi notunu izlemeye aldı
Türk bankaları negatif izleme sürecine alındı