Şimşek'ten Moody's kararına tepki

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin Ba2 seviyesindeki kredi notunu, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye aldığını duyurması üzerine sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

We r addressing market concerns through credible policy actions;



-tightened & simplified monetary policy



-introduced macro prudential measures



-working on strengthening the policy mix further (e.g. tightening fiscal policy via spending cuts)



-speed up reforms post elections. https://t.co/ipG2Yn8tqg