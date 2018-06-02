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Şimşek'ten Moody's kararına tepki

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin kredi notunu izlemeye aldığını duyuran Moody's'in kararına sıkılaştırma vurgusu yaptığı mesajıyla cevap verdi.

Şimşek'ten Moody's kararına tepki
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin Ba2 seviyesindeki kredi notunu, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye aldığını duyurması üzerine sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Şimşek sıkılaştırma vurgusu yaptığı mesajda piyasalarla ilgili atılan adımları paylaştı. Financial Times'ın ilgili haberini alıntılayarak İngilizce bir paylaşım yapan Şimşek Moody's'e şu sözlerle yanıt verdi:

"Güvenilir politika eylemleriyle piyasaların endişelerine dönük tavır alıyoruz"

- Sıkılaştırılmış ve sadeleştirilmiş para politikası

- Makro-ihtiyati önlemlerin uygulanması

- Politika karışımının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar (harcama kesintileri yoluyla maliye politikasının sıkılaştırılması)

- Seçim sonrası reformların hızlandırılması

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