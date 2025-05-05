İstanbul Planlama Ajansı (İPA) nisan ayına yönelik yaşam maliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre; megakentte yaşamanın maliyeti Nisan 2025'te bir önceki aya göre yüzde 2,91, bir önceki yıla göre yüzde 51,74 artış gösterdi.

İPA'nın araştırmasına göre; Nisan 2025'te İstanbul’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90 bin 32 lira olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün nisan ayı enflayon verilerini paylaşmıştı.

Nisan 2025'te enflasyon bir önceki aya göre yüzde 3 artış gösterirken, yıllık bazda 37,86'ya gerilemişti.