Enflasyon oranları - rakamları açıklandı! Aralık ÜFE ve TÜFE oranları ne oldu? Enflasyon düştü mü, arttı mı?

Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı maaş zamlarını netleştiren 2025 yılı Aralık ayı enflasyonu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre aralık ayında enflasyon yüzde 0,89 artarken 2025 yılı enflasyonu yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. TÜFE'de iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış yaşandı.

TÜİK kasımda enflasyonu aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 açıklamıştı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin etmişti.

Böylece aralık ayı enflasyonu beklentilerin altında gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul enflasyonun aralıkta aylık yüzde 1,23, yıllık yüzde 37,68 olarak gerçekleştiğini açıklamıştı.

Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise aralıkta enflasyon aylık bazda yüzde 2,11, yıllık bazda yüzde 56,14 olarak gerçekleşti.

2025'te gıda enflasyonu yüzde 28,31 oldu

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31 artış, ulaştırmada yüzde 28,44 artış ve konutta yüzde 49,45 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,07, ulaştırmada yüzde 4,36 ve konutta yüzde 7,52 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,99 artış, ulaştırmada yüzde 1,03 azalış ve konutta yüzde 1,39 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, ulaştırmada yüzde -0,16 ve konutta yüzde 0,24 oldu.

108 temel başlıkta artış yaşandı

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan aralık ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,78 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,76 artış olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın tahminleri nelerdi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporunda, 2025 yıl sonuna ilişkin beklentileri yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına çıkarmıştı.

Bankanın 2025 yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 32 olarak açıklanmıştı.

Üretici enflasyonu da açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ayrıca Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini de açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,67 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,36 artış gösterdi.