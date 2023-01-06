Spot piyasada elektrik ve doğalgaz fiyatları belli oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,9 azalarak 1 milyar 835 milyon 475 bin 667 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 17.00-21.00 saatlerinde 4 bin 200 lira, en düşük saat 02.00'de 2 bin 655 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 583 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 612 lira 20 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 2 bin 500 liradan işlem gördü.

Dün 224 milyon 162 bin 180 metreküp doğal gaz girişi sağlandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 248 milyon 847 bin 785 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 40 milyon 448 bin 290 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 546 lira 82 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 12 milyon 731 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 133 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 960 lira 42 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 224 milyon 162 bin 180 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 215 milyon 569 bin 899 metreküp olarak kayıtlara geçti.