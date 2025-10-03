SSK ve Bağ-Kur için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu | 2026 Ocak emekli aylığı zammı ne kadar olacak? 2026 Ocak zammı kaç TL? 3 aylık enflasyon farkı ne?

Milyonlarca emeklinin maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı merakla bekleniyor.

Emekliler, maaşlarını her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranı üzerinden güncellenmiş zamlarla alıyor.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarını belirleyecek 3 aylık enflasyon farkı netleşti.

Yılın son üç ayına ilişkin veriler ise kesin zam oranını ortaya koyacak.

3 aylık enflasyon farkı kesinleşti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04, Eylül’de ise yüzde 3,23 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 7,50 olarak hesaplandı.

2026 Ocak zammı ne kadar olacak?

Uzmanlara göre yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 10 ile yüzde 13 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu durumda, 2026 Ocak’ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,14 ile yüzde 13,09 arasında bir zam yapılabileceği öngörülüyor.

Merkez Bankası, Orta Vadeli Program ve uluslararası kuruluşların yıl sonu tahminleri de bu beklentiyi destekliyor:

Deutsche Bank: Yüzde 29,5 yıl sonu enflasyon

JP Morgan: Yüzde 29,5

Morgan Stanley: Yüzde 30

Merkez Bankası anketi: Yüzde 29,86

OVP: Yüzde 28,5

Bu tahminlere göre 2026 Ocak zammı yüzde 11 civarında şekillenebilir.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte beklentiler

16.881 TL olan en düşük emekli maaşının, Ocak 2026 itibarıyla yapılacak artışla birlikte 18.592 TL ile 19.090 TL bandına yükselmesi bekleniyor.

Beklentiler yüksek

Ekonomi çevrelerinde enflasyonun yıl sonunda yüzde 30 civarında gerçekleşmesi beklenirken, kesin zam oranı ise TÜİK’in Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 Ocak’ta netleşecek.