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Takasbank’tan TEFAS açıklaması: Talimat iptali söz konusu değil

Takasbank, TEFAS’ta fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine yönelik sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Banka, Takasbank veya TEFAS sistemi kaynaklı herhangi bir talimat iptalinin söz konusu olmadığını bildirdi.

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Takasbank’tan TEFAS açıklaması: Talimat iptali söz konusu değil

Takasbank, banka veya Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) sistemi kaynaklı herhangi bir talimat iptalinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Takasbank, TEFAS'taki fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine dair iddialara ilişkin, sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine dair ifadelerin sosyal medya aracılığı ile paylaşıldığı görülmüştür. Bankamız ve TEFAS sistemi kaynaklı talimat iptali söz konusu değildir."

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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